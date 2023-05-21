След американских спецслужб замечен в провокации с сожжением Корана в Волгограде

Расследования 21.05.2023 13:38
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21.05.2023 13:38
Новыми сенсационными подробностями обрастает уголовное дело, возбужденное в отношении 19-летнего волгоградского студента Никиты Журавель, передает V102.RU.
Как сообщает сегодня, 21 мая, ТАСС со ссылкой на собственный источник в российском правоохранительном ведомстве, провокация с осквернением Корана в Волгограде, которую совершил Журавель, была организована при участии американских спецслужб.
- Согласно имеющимся данным, прослеживается непосредственное участие американских спецслужб в совершении преступления, связанного с осквернением мусульманской святыни, - сказал он.
Источник напомнил, что «украинский режим, включая его спецслужбы, работают под полным контролем американских и британских спецведомств, в том числе по подготовке и осуществлению терактов и диверсий на территории РФ».
Напомним, что сегодня также стало известно о том, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело задержанного в Волгограде студента ВГСПУ для дальнейшего расследования в следственное управление СК России по Чеченской Республике.
- Поводом для принятия решения об изменении территориальной подследственности послужил ряд оснований, в частности, многочисленные обращения жителей Чеченской Республики с просьбой признать их потерпевшими, - поясняет пресс-служба СК РФ. - Председатель Следственного комитета Российской Федерации также поручил следователям учитывать появившуюся информацию о причастности к организации преступления представителей спецслужб иностранных государств.
По данным следствия, не позднее 19 мая 2023 года Журавель, находясь в районе Соборной мечети, расположенной по улице Поворинской в городе Волгограде, совершил сожжение Корана. При этом он фиксировал свои действия на видеозапись, которая в последующем была опубликована в публичном доступе на интернет-портале на подконтрольном ЦИПсО ВСУ.
В ходе допроса Журавель дал показания, что осуществил указанную акцию по указанию спецслужб Украины за вознаграждение 10 тысяч рублей. В последующем он передал видеозапись сотруднику СБУ. Также сообщил о своей причастности к видеосъемке военных объектов.
Журавель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих).
Фото: СК РФ
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