



Как сообщает сегодня, 21 мая, ТАСС со ссылкой на собственный источник в российском правоохранительном ведомстве, провокация с осквернением Корана в Волгограде, которую совершил Журавель, была организована при участии американских спецслужб.

- Согласно имеющимся данным, прослеживается непосредственное участие американских спецслужб в совершении преступления, связанного с осквернением мусульманской святыни, - сказал он.

Источник напомнил, что «украинский режим, включая его спецслужбы, работают под полным контролем американских и британских спецведомств, в том числе по подготовке и осуществлению терактов и диверсий на территории РФ».

Напомним , что сегодня также стало известно о том, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело задержанного в Волгограде студента ВГСПУ для дальнейшего расследования в следственное управление СК России по Чеченской Республике.

- Поводом для принятия решения об изменении территориальной подследственности послужил ряд оснований, в частности, многочисленные обращения жителей Чеченской Республики с просьбой признать их потерпевшими, - поясняет пресс-служба СК РФ. - Председатель Следственного комитета Российской Федерации также поручил следователям учитывать появившуюся информацию о причастности к организации преступления представителей спецслужб иностранных государств.