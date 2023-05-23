Один из министров Чеченской Республики Ахмед Дудаев сообщил о передаче уголовного дела по факту неуважения чувств верующих в республиканский СК. Как сообщает V102.RU, член правительства ЧР уверен, что сжегший публично Коран в Волгограде Никита Журавель «здесь найдет свое наказание».

— Буквально недавно в Волгограде произошел инцидент, когда один провокатор сжег Коран на фоне мечети. Моментальная реакция федерального центра какова? Выявили исполнителя этой акции, заказчика этой акции, задержали. И, кроме того, что задержали, передали дело в наш региональный следственный комитет. Мы знаем, что законодательством регламентируется, что его [фигуранта дела] должны судить и наказывать по месту совершения преступления. Но это жест уважения ко всем мусульманам, ко всем верующим. Дело этого провокатора, врага всех религий и конфессий передали к нам в регион по инициативе федерального руководства. Здесь его будут судить, здесь он будет отбывать наказание, поскольку он посягнул на чувства верующих мусульман. У нас здесь, я думаю, он найдет свое наказание. В рамках закона имеется в виду, — пояснил министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Заявление Дудаева прозвучало в ходе внеочередного совещания Общественно-консультативного совета по межнациональным отношениям при главе Чеченской Республики в связи с сожжением священной для мусульман книги у Соборной мечети в Волгограде.

Напомним, что 22 мая, 19-летнего подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), поместили в СИЗО Волгограда. Следователям студент ВГСПУ признался, что пошел на провокацию по указке спецслужб Украины за 10 тысяч рублей, а видео передал сотруднику СБУ. Также волгоградец пояснил, что снимал военные объекты.

Скриншот: Ахмед Дудаев / t.me

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