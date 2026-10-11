Главное

Волгоградцам спишут пени за погашенную задолженность по ЖКХ В Волгограде глава Дзержинского района Таций по-тихому покинул свой пост В Волгограде на месте лагеря «ДУЛАГ-205» воздвигнут мемориал «Серебряные» ракетки волгоградских девушек на турнире в Армении «Я застрелил человека»: убийцу многодетного волгоградца привели на первый допрос

Актуально

«Сами вы, наверное, и мухи никогда не обидели»: как сложилась судьба легендарного маршала Василевского

Внимание к себе не привлекал: все, что известно о расстреле многодетного волгоградца в «Магните» и убийце

Тестовый режим истёк: с 1 октября парковки в Волгограде за ноль рублей станут платными

Федеральные новости

Федеральные новости
 Минобороны: ВС РФ поразили дата-центр в Киеве и сухогруз с военными грузами
Сегодня днём Вооружённые силы России продолжили наносить удары беспилотниками по дата-центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов. Об этом сообщили в Минобороны РФ....
Федеральные новости
 В результате атаки БПЛА задерживаются 14 поездов на Юге России
Сегодня, 10 октября, в результате атаки беспилотника был повреждён разводной железнодорожный мост на участке Ростов – Батайск. Как сообщили в компании «РЖД», к счастью, обошлось без пострадавших. Движение по...
Расследования

Поисковики нашли останки 21 воина под Волгоградом

Расследования 11.10.2026 17:09
0
11.10.2026 17:09


Волгоградские волонтеры поделились результатами осенней экспедиции, которая проходила с 25 сентября по 2 октября в Городищенском районе между Ерзовкой и Кузьмичами на месте боев 38 и 41 Гвардейских стрелковых дивизий.  На месте раскопок трудились команды поисковых отрядов из нескольких регионов России. В итоге удалось извлечь останки 21 бойца, которые погибли во время Сталинградской битвы, рассказали в Поисковом движении России по Волгоградской области. 

К сожалению, медальонов бойцов среди останков обнаружить не удалось. Однако, на одном из найденных котелков есть надписи, которые, надеются волонтеры, удастся расшифровать.
Также поисковиков ждала еще одна впечатляющая находка -  они нашли пролежавшую  более 80 лет в земле часть самолета Пе-2,  советского пикирующего бомбардировщика времен Великой Отечественной войны. 

Фото Поисковое движеие России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
11.10.2026 17:09
Расследования 11.10.2026 17:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.10.2026 14:35
Расследования 11.10.2026 14:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.10.2026 13:13
Расследования 11.10.2026 13:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.10.2026 11:48
Расследования 09.10.2026 11:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.10.2026 19:00
Расследования 08.10.2026 19:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.10.2026 16:59
Расследования 08.10.2026 16:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.10.2026 15:44
Расследования 08.10.2026 15:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.10.2026 09:52
Расследования 08.10.2026 09:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.10.2026 18:49
Расследования 06.10.2026 18:49
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
06.10.2026 16:15
Расследования 06.10.2026 16:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.10.2026 13:30
Расследования 06.10.2026 13:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.10.2026 13:17
Расследования 06.10.2026 13:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.10.2026 09:45
Расследования 06.10.2026 09:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.10.2026 19:33
Расследования 05.10.2026 19:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.10.2026 16:15
Расследования 05.10.2026 16:15
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:34
Вместо лавочки – пенек: волгоградцы показали самую опасную остановкуСмотреть фотографии
17:54
В Волгограде за 8,7 млн озеленят отремонтированную 7-ю ГвардейскуюСмотреть фотографии
17:09
Поисковики нашли останки 21 воина под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:56
Мотоциклист сбил на переходе 30-летнего волгоградцаСмотреть фотографии
15:21
«Посмеялся над внешностью»: мигранта осудили за жестокое избиение земляка на поле под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:35
Устал бродить? На юге Волгограда нашелся пропавший 9 октября подростокСмотреть фотографии
14:13
Волгоградцы сняли на видео черный дым от горящей свалкиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:54
Новые платные парковки в центре Волгограда: смотрим адресаСмотреть фотографии
13:13
В Волгограде нашли пропавшую 13-летнюю девочку: ее брата ищутСмотреть фотографии
12:53
Волгоградский бизнес привлек 1,55 млрд благодаря госгарантиямСмотреть фотографии
12:27
Двое водителей разбились насмерть в авариях под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
12:00
Не удержали, не дожали: тренеры «Ротора» и «Волги» – о ничьей 2:2 в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:39
Более 125 тысячи волгоградцев освоили Госуслуги.ДомСмотреть фотографии
11:17
Архивные фото защитников острова Людникова опубликованы в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:59
Как сбой в работе Яндекса отразился на жизни волгоградцев 11 октябряСмотреть фотографии
10:29
«А если в аэропорт?»: волгоградцы жалуются на проблемы с вызовом резко подорожавшего таксиСмотреть фотографии
09:30
Силы ПВО отразили ночную атаку БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:15
Неделя тепла и солнца ждет волгоградцевСмотреть фотографии
08:45
«Ротор» сыграл вничью с «Волгой» на Волгоград Арене: вспоминаем яркие моменты матчаСмотреть фотографии
07:27
10-часовую опасность атаки БПЛА сняли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:15
Два рейса вместо Волгограда приземлились в Самаре и АстраханиСмотреть фотографии
06:56
Массовый сбой работы интернета в Волгограде: «легла» Яндекс ЕдаСмотреть фотографии
06:12
Росавиация сняла 3-часовый запрет на полеты над ВолгоградомСмотреть фотографии
21:39
В Волгограде возобновились прямые рейсы в ДубайСмотреть фотографии
21:08
В Волгоградской области объявлена беспилотная опасность 10 октябряСмотреть фотографии
20:31
Волгоградские пенсионеры получат ноябрьские выплаты досрочноСмотреть фотографии
19:51
Стало известно, что подрывает душевное равновесие волгоградцевСмотреть фотографии
19:14
«Ротор» и «Волга» сыграли вничью на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
19:00
Минобороны: ВС РФ поразили дата-центр в Киеве и сухогруз с военными грузамиСмотреть фотографии
18:48
13227 болельщиков пришли на матч «Ротора» и «Волги»Смотреть фотографии
 