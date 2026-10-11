Поисковики нашли останки 21 воина под Волгоградом





Волгоградские волонтеры поделились результатами осенней экспедиции, которая проходила с 25 сентября по 2 октября в Городищенском районе между Ерзовкой и Кузьмичами на месте боев 38 и 41 Гвардейских стрелковых дивизий. На месте раскопок трудились команды поисковых отрядов из нескольких регионов России. В итоге удалось извлечь останки 21 бойца, которые погибли во время Сталинградской битвы, рассказали в Поисковом движении России по Волгоградской области.

К сожалению, медальонов бойцов среди останков обнаружить не удалось. Однако, на одном из найденных котелков есть надписи, которые, надеются волонтеры, удастся расшифровать.

Также поисковиков ждала еще одна впечатляющая находка - они нашли пролежавшую более 80 лет в земле часть самолета Пе-2, советского пикирующего бомбардировщика времен Великой Отечественной войны.



Фото Поисковое движеие России по Волгоградской области