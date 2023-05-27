Задержанного за сожжение Корана волгоградца привезли в СИЗО Грозного

Напомним,
Волгоградца, который сжег Коран, сегодня, 27 мая, этапировали в СИЗО Грозного. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ТАСС, в столице Чечни его встретили митингующие около СИЗО жители.
Никита Журавель был задержан после публикации в телеграмм-канале видео с сожжением Корана около мечети в Ворошиловском районе. Студент волгоградского вуза признался в сотрудничестве со СБУ. Он согласился на это за 10 тысяч рублей.
После произошедшего в Чечне прошли многотысячные акции протеста. В СК РФ заявили о передаче дела в Чечню по просьбам жителей.
Никита Журавель попросил прощения у мусульман за совершенный им поступок.