Расследования

Задержанного за сожжение Корана волгоградца привезли в СИЗО Грозного

Расследования 27.05.2023 12:17
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27.05.2023 12:17


Волгоградца, который сжег Коран, сегодня, 27 мая, этапировали в СИЗО Грозного. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ТАСС, в столице Чечни его встретили митингующие около СИЗО жители.
Напомним, Никита Журавель был задержан после публикации в телеграмм-канале видео с сожжением Корана около мечети в Ворошиловском районе. Студент волгоградского вуза признался в сотрудничестве со СБУ. Он согласился на это за 10 тысяч рублей.
После произошедшего в Чечне прошли многотысячные акции протеста. В СК РФ заявили о передаче дела в Чечню по просьбам жителей.
Никита Журавель попросил прощения у мусульман за совершенный им поступок.

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