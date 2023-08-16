Под Волгоградом потушили крупный ландшафтный пожар на площади 100 га

Происшествия 16.08.2023 13:29
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16.08.2023 13:29
В Волгоградской области накануне потушили крупный ландшафтный пожар, который затронул территорию двух районов. Как сообщает V102.RU со ссылкой на единый портал ЖКХ администраций Котово и Котовского районов, очаг возгорания находился в 11 километрах юго-восточнее станицы Островская Даниловского района на границе с Котовским районом. Там загорелась сухая трава, а затем огонь перекинулся на территорию Попковской сельской администрации. Расстояние от огневого фронта до хутора Попки было около 20 километров. Всего площадь возгорания составила около 100 га.
В тушении пожара принимали участие пожарные дружины, а также фермеры со своей техникой. Полностью ликвидировать огонь удалось в 18-34 ч. На тушение ушло несколько часов.
Напомним, накануне на острове Сарпинский в Волгограде горел лиственный лес на площади около 2 га.
Фото ГУ МЧС по Волгоградской области
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