Происшествия

«Пожарные пробирались пешком»: в Волгограде восемь часов тушили пожар на острове Сарпинском

Происшествия 15.08.2023 19:50
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15.08.2023 19:50


В Кировском районе Волгограда в 18.46 ликвидировали возгорание в лиственном лесу на острове Сарпинском. Как сообщает ИА «Высота 102», пожарные работали на протяжении восьми часов – сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчерской МЧС в 10.40 15 августа. 

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области, тушение пожара на площади 2 гектара осложнялось погодными условиями и сложным ландшафтом.

– Тушение данного пожара осложнял достаточно сильный ветер и отдаленность водных источников, – сообщили в главке МЧС России. – Пожарным приходилось буквально пробиваться пешком к очагам возгорания, поскольку местами техника не проходит. 

В ГУ МЧС России по Волгоградской области напоминают о действии на территории региона особого противопожарного режима и о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности.  В Волгоградской области действует запрет на посещение лесов, сжигание сухой растительности. В результате слаженных действий удалось не допустить распространение огня на большие территории. 

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что в ликвидации пожара на острове Сарпинском также принимали участие сотрудники лесничества. Пожарными были задействованы два катера. 

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