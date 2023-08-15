«Пожарные пробирались пешком»: в Волгограде восемь часов тушили пожар на острове Сарпинском





В Кировском районе Волгограда в 18.46 ликвидировали возгорание в лиственном лесу на острове Сарпинском. Как сообщает ИА «Высота 102», пожарные работали на протяжении восьми часов – сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчерской МЧС в 10.40 15 августа.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области, тушение пожара на площади 2 гектара осложнялось погодными условиями и сложным ландшафтом.

– Тушение данного пожара осложнял достаточно сильный ветер и отдаленность водных источников, – сообщили в главке МЧС России. – Пожарным приходилось буквально пробиваться пешком к очагам возгорания, поскольку местами техника не проходит.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области напоминают о действии на территории региона особого противопожарного режима и о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности. В Волгоградской области действует запрет на посещение лесов, сжигание сухой растительности. В результате слаженных действий удалось не допустить распространение огня на большие территории.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что в ликвидации пожара на острове Сарпинском также принимали участие сотрудники лесничества. Пожарными были задействованы два катера.