Расследования

МВД: под Волгоградом на химпроизводстве «импортозамещали» стиральный порошок известных брендов

Расследования 14.08.2023 13:06
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14.08.2023 13:06


В городе Волжском Волгоградской области полицейскими пресечено производство контрафактной бытовой химии. По информации официального представителя МВД РФ Ирины Волк, сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Волжскому во взаимодействии с коллегами из ГУ МВД России по Волгоградской области задержали семерых местных жителей. 



– Директор коммерческой организации и его знакомые подозреваются в незаконном использовании средств индивидуализации товаров, совершенном организованной группой. Предварительно установлено, что противоправная деятельность велась на территории промышленного предприятия. Наряду с производством стирального порошка собственной зарегистрированной торговой марки злоумышленники организовали изготовление бытовой химии под товарными знаками известного мирового производителя, – говорится в официальном сообщении МВД. 

«Импортозамещенную» продукцию  поставляли в несколько регионов России, а также в одну из стран ближнего зарубежья. 

В ходе обысков и осмотров транспортных средств полицейские изъяли 8,5 тысячи упаковок со стиральным порошком и почти три тысячи бутылок моющего средства с признаками контрафактности, а также упаковочные материалы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. По оценкам специалистов, причиненный правообладателям ущерб составил более 6,5 млн рублей. 

УМВД по Волжскому возбуждено уголовное дело. Фигуранты дела находятся на свободе, но должны будут являться к следователю.

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