Тракторозаводский районный суд Волгограда огласил приговор по уголовному делу о травмировании ребенка в игровом клубе. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в декабре 2020 года 11-летняя девочка получила травму в виде закрытого перелома костей правой голени на батуте.

35-летнюю владелицу клуба обвиняли в оказании услуг, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Следствие установило, что аттракционы не были зарегистрированы в органах Гостехнадзора, также отсутствовали инструкции о правилах пользования. Кроме того, в клубе работал неквалифицированный персонал.

Вину в содеянном женщина не признала. Ее приговорили к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с применением отсрочки отбывания наказания до достижения её ребенком 14-летнего возраста. Приговор в законную силу не вступил.