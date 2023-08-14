Расследования

В Волгограде осудили владелицу игрового клуба за покалечившегося ребенка

Расследования 14.08.2023 13:09
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14.08.2023 13:09


Тракторозаводский районный суд Волгограда огласил приговор по уголовному делу о травмировании ребенка в игровом клубе. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в декабре 2020 года 11-летняя девочка получила травму в виде закрытого перелома костей правой голени на батуте. 

35-летнюю владелицу клуба обвиняли в оказании услуг, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Следствие установило, что аттракционы не были зарегистрированы в органах Гостехнадзора, также отсутствовали инструкции о правилах пользования. Кроме того, в клубе работал неквалифицированный персонал. 

Вину в содеянном женщина  не признала. Ее приговорили к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с применением отсрочки отбывания наказания до достижения её ребенком 14-летнего возраста. Приговор в законную силу не вступил.

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