Под Волгоградом сгорела «Волга» после наезда на газовую трубу

Происшествия 14.08.2023 09:05
0
14.08.2023 09:05
В Котовском районе Волгоградской области сгорел автомобиль в результате ДТП. Об этом, передает V102.RU, сообщил телеграм-канал Единый портал ЖКХ администрации г.Котово и Котовского района.
Происшествие случилось на въезде в село Моисеево вечером 12 августа. В переулке Садовый около дома №1 автомобиль «ГАЗ 3102» врезался в газовую трубу, из-за чего машина вспыхнула.
На происшествие выезжали сотрудники 43ПСЧ. По предварительной информации, пострадавших нет.
Фото ГУ МЧС по Волгоградской области из архива
Супруги из Волгоградской области погибли в ДТП под Тамбовом14.08.2023 10:35
Происшествия 14.08.2023 10:35
На юге Волгограда 2-летний ребенок выпал из окна14.08.2023 10:08
Происшествия 14.08.2023 10:08
Под Астраханью всплыло тело ребенка, возможно, из Волгоградской области13.08.2023 15:07
Происшествия 13.08.2023 15:07
Развернуло на 180 градусов. Появилось видео массового ДТП в Волгограде13.08.2023 12:21
Происшествия 13.08.2023 12:21
Иномарка сбила 11-летнего ребенка на электросамокате в Волгоградской области13.08.2023 11:02
Происшествия 13.08.2023 11:02
Пять человек пострадали в массовом ДТП возле больницы в Волгограде13.08.2023 10:38
Происшествия 13.08.2023 10:38
«Ее увезли на скорой»: на байк-шоу на голову волгоградки упал неуправляемый дрон12.08.2023 21:12
Происшествия 12.08.2023 21:12
В центр острых отравлений в Волгограде госпитализировали девочку после укуса гадюки12.08.2023 20:52
Происшествия 12.08.2023 20:52
В Кировском районе Волгограда вспыхнул ледовый каток12.08.2023 18:46
Происшествия 12.08.2023 18:46
В Волгоградской области Daewoo влетел под КАМАЗ: трое в больнице12.08.2023 11:25
Происшествия 12.08.2023 11:25
Стали известны обстоятельства ДТП с Toyota-перевертышем в центре Волгограда12.08.2023 10:57
Происшествия 12.08.2023 10:57
В Волгограде водитель сбил коляску с младенцем и скрылся12.08.2023 10:20
Происшествия 12.08.2023 10:20
В Камышине хватились пропавшего месяц назад пенсионера с бадиком12.08.2023 08:24
Происшествия 12.08.2023 08:24
ГУ МВД: в ДТП с Toyota-перевертышем в центре Волгограда пострадал один человек11.08.2023 18:51
Происшествия 11.08.2023 18:51
Из-за ДТП в центре Волгограда остановилось движение троллейбусов №№ 8К и 911.08.2023 18:23
Происшествия 11.08.2023 18:23