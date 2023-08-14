Происшествия

Под Волгоградом сгорела «Волга» после наезда на газовую трубу

Происшествия 14.08.2023 09:05
0
14.08.2023 09:05


В Котовском районе Волгоградской области сгорел автомобиль в результате ДТП. Об этом, передает V102.RU, сообщил телеграм-канал Единый портал ЖКХ администрации г.Котово и Котовского района. 
Происшествие случилось на въезде в село Моисеево вечером 12 августа. В переулке Садовый около дома №1 автомобиль «ГАЗ 3102» врезался в газовую трубу, из-за чего машина вспыхнула. 
На происшествие выезжали сотрудники 43ПСЧ. По предварительной информации, пострадавших нет. 
Фото ГУ МЧС по Волгоградской области из архива

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
14.08.2023 10:35
Происшествия 14.08.2023 10:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.08.2023 10:08
Происшествия 14.08.2023 10:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.08.2023 15:07
Происшествия 13.08.2023 15:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.08.2023 12:21
Происшествия 13.08.2023 12:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.08.2023 11:02
Происшествия 13.08.2023 11:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.08.2023 10:38
Происшествия 13.08.2023 10:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.08.2023 21:12
Происшествия 12.08.2023 21:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.08.2023 20:52
Происшествия 12.08.2023 20:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.08.2023 18:46
Происшествия 12.08.2023 18:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.08.2023 11:25
Происшествия 12.08.2023 11:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.08.2023 10:57
Происшествия 12.08.2023 10:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.08.2023 10:20
Происшествия 12.08.2023 10:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.08.2023 08:24
Происшествия 12.08.2023 08:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.08.2023 18:51
Происшествия 11.08.2023 18:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.08.2023 18:23
Происшествия 11.08.2023 18:23
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:35
Супруги из Волгоградской области погибли в ДТП под ТамбовомСмотреть фотографии
10:08
На юге Волгограда 2-летний ребенок выпал из окнаСмотреть фотографии
09:15
Волгоградец стал лауреатом общественной премии имени Н.К. БайбаковаСмотреть фотографии
09:05
Под Волгоградом сгорела «Волга» после наезда на газовую трубуСмотреть фотографии
08:46
Облачная АТС от билайн бизнес растёт в два раза быстрее рынка — за счёт чего это происходитСмотреть фотографии
07:59
В Волгоградской области 66 жителей переболели в 2023 году коклюшемСмотреть фотографии
21:59
Волгоградский «Ротор» проиграл «Краснодару-2» и опустился на дно таблицыСмотреть фотографии
21:45
Гандболистки «Динамо-Синара» презентовали игровую форму с логотипом V102.RUСмотреть фотографии
21:18
Список отключений горячей воды в Волгограде с 14 августаСмотреть фотографии
20:08
Инвалид-колясочник в Волгограде стал узником многоэтажки из-за «вытягивающих» энергию павильоновСмотреть фотографии
19:46
Электрички развезут болельщиков после футбола в Волгограде 13 августаСмотреть фотографии
18:35
Льготы по оплате ЖКУ и взносов на капремонт имеют 239 тысяч волгоградцевСмотреть фотографии
16:48
Под Волгоградом подняли останки бойца с билетами на поезд и талонами к врачуСмотреть фотографии
16:00
ТЦ «Ворошиловский» определил обладателей главных призов акции «Подарки любимым дари летом»Смотреть фотографии
15:07
Под Астраханью всплыло тело ребенка, возможно, из Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:31
Волгоградский фермер за 41 день вырастил тыкву-рекордсменкуСмотреть фотографии
14:04
Гидрометцентр увидел пять опасных погодных явлений в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:24
Росздравнадзор объяснил новые правила продажи лекарств с 1 сентябряСмотреть фотографии
12:21
Развернуло на 180 градусов. Появилось видео массового ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:02
Иномарка сбила 11-летнего ребенка на электросамокате в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:38
Пять человек пострадали в массовом ДТП возле больницы в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:57
Банки начали оповещать волгоградцев о передаче их биометрии в ЕБССмотреть фотографии
08:51
Яркие моменты байк-шоу в Волгограде – фоторепортаж «Высоты 102»Смотреть фотографии
07:48
МЧС: ливни с грозами и штормовой ветер надвигаются на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
23:04
«Поющее оружие Донбасса и фонтан на подъемнике»: в Волгограде завершилось грандиозное шоу «Ночных волков»Смотреть фотографии
21:12
«Ее увезли на скорой»: на байк-шоу на голову волгоградки упал неуправляемый дронСмотреть фотографии
20:52
В центр острых отравлений в Волгограде госпитализировали девочку после укуса гадюкиСмотреть фотографии
20:09
Яна Курцева из Волгограда завоевала Кубок России на открытой водеСмотреть фотографии
19:43
«Проблемы со связью и толчея»: волгоградцы стекаются к месту проведения байк-шоуСмотреть фотографии
19:14
В Волгограде ликвидировали пожар в заброшенном здании каткаСмотреть фотографии
 