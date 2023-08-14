В Волгоградской области 66 жителей переболели в 2023 году коклюшем

Здравоохранение 14.08.2023 07:59
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14.08.2023 07:59
В Волгоградской области, несмотря на успехи иммунизации, в 2023 году 66 человек переболели так называемым «стодневным кашлем» - коклюшем. Как сообщили V102.RU в региональном управлении Роспотребнадзора, 63 случая из них приходится на детей.
Коклюш напрасно считают неопасным заболеванием. Например, дети младше трехмесячного возраста могут даже умереть от этой болезни из-за отсутствия иммунитета, так как вакцинация начинается только после трех месяцев жизни младенца. Также могут быть тяжелые осложнения - бактериальные пневмонии, энцефалопатии.
Но коклюш встречается и у людей других возрастов. Такие больные жалуются на приступообразный изнуряющий сухой кашель, сохраняющийся в течение нескольких недель, который мешает спать и приносит другой дискомфорт человеку. .
Поэтому в последнее время обсуждается вопрос вакцинации от коклюша и взрослых.
Современные специалисты рекомендуют прививать не только малышей, но и детей 6-7 лет, а также подростков, взрослых (каждые 10 лет) и беременных женщин (в период третьего триместра).
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