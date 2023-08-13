Инвалид-колясочник в Волгограде стал узником многоэтажки из-за «вытягивающих» энергию павильонов









В редакцию V102.RU обратились родственники инвалида I группы Вячеслава Федина, который из-за неработающего лифта фактически стал узником девятиэтажного дома №116 по улице им. Маршала Еременко в Волгограде.

- Проблемы с лифтом у нас постоянно, но раньше его отключали на день-два, а после наших жалоб снова включали. Теперь он не работает уже неделю и, похоже, включать его не собираются, - сообщила сестра инвалида-колясочника Ирина Алеева.













По словам женщины, лифт поменяли 2,5 года назад, а сейчас не работает он из-за того, что подъемному механизму не хватаем мощности.

- От нашего дома запитан продуктовый магазин и автосервис. Это большие павильоны, которым энергии надо много. Наша УК в курсе этой проблемы, но они ее не решают, - рассказывает женщина. – По моей жалобе приходил электрик, все замерял. Он так и сказал, что не хватает напряжения. К тому же, в жару все включили кондиционеры, и всё, мы не можем ни спуститься, ни подняться, - рассказывает женщина.













Проблема с лифтом обострилась в прошлый четверг, когда Ирина привезла 61-летнего брата из больницы. Оказалось, что в подъезде не работает лифт, а без него подняться инвалид-колясочник в квартиру на 5-ом этаже не может.

- Я стала звонить в «Лифт-Сервис», в нашу управляющую компанию. Мы сидели у подъезда три часа! Когда сказала, что буду обращаться в приемную губернатора, стала туда звонить, они зашевелились. Включили нам лифт, мы поднялись, а затем его сразу выключили. До сих пор лифт не работает! В среду брата нужно было отвезти к врачу. Я заказала социальное такси, но поездка сорвалась, так как лифт не заработал. Следующая запись у нас на среду, 16 августа. Даже не знаю, попадем или нет. Это безобразие какое-то, - возмущается женщина.













В девятиэтажке два подъезда и в обоих лифты стоят. В соседнем подъезде, по словам Ирины Алеевой, также живет маломобильный гражданин и он в таком же положении, как и ее брат.













На фотографиях, которые жительница дома прислала в редакцию видно, что электрические кабели действительно идут от дома к павильонам. Является ли это причиной длительной остановки лифта станет известно в ходе проверки. Ирина Алеева написала заявление в прокуратуру Краснооктябрьского района, пожаловавшись на сложившуюся ситуацию и ущемление прав инвалида-колясочника. Обращение женщины было зарегистрировано и уже находится в работе. Рано или поздно управляющей компании совместно с «Лифт-Сервис» все равно придется решать эту проблему.

Фото: Ирина Алеева

Фотоколлаж: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»