Происшествия

Развернуло на 180 градусов. Появилось видео массового ДТП в Волгограде

Происшествия 13.08.2023 12:21
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13.08.2023 12:21


Два автомобиля резко поменяли направление после лобового удара на автодороге в Краснооктябрьском районе Волгограда. Всего, как передавало V102.RU со ссылкой на медиков, в ДТП пострадали пять человек, из которых четверо госпитализированы.



В ГУ МВД России по Волгоградской области прокомментировали обстоятельства аварии. 

- По предварительным данным, в 06-25 час. водитель, управляя автомашиной «Лада Приора», двигаясь со стороны ул. Германа Титова в сторону пр. Металлургов, напротив дома № 82 по ул. Маршала Еременко выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомашиной Skoda Fabia, после чего автомобиль Skoda Fabia развернуло, и она совершила столкновение с автомашиной Renault Logan, - рассказали в главке.

По данным полиции, в результате аварии пострадали трое - водитель и пассажир автомобиля «Лада Приора», а также пассажирка автомашины Skoda Fabia. Они доставлены в больницу.


Ранее в ГБУЗ «КССМП» сообщали, что пострадали мужчина 1974 г.р., 30-летний водитель, 47-летняя женщина, молодые люди 1998 и 1999 г.р. После осмотра и медпомощи четверо из них были госпитализированы больницу №25.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области


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