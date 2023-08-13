Происшествия

Пять человек пострадали в массовом ДТП возле больницы в Волгограде

Происшествия 13.08.2023 10:38
0
13.08.2023 10:38



Три автомобиля столкнулись сегодня рано утром, 13 августа, в Краснооктябрьском районе Волгограда. По предварительным данным, пострадали пять человек, передает V102.RU.



- Пострадали мужчина 1974 г.р., 30-летний водитель, 47-летняя женщина, молодые люди 1998 и 1999 г.р. После осмотра и медпомощи четверо из них были госпитализированы в 25-ую больницу, - сообщили в ГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи».
По словам очевидцев ДТП, столкновение автомобилей произошло возле 12-ой больницы, на пересечении улиц им. Маршала Еременко и Богунской.



ДТП активно обсуждают в социальных сетях. Волгоградцы сообщают, что с управлением не справился водитель «Лады Приоры». Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой красного цвета. От удара иномарку развернуло и она столкнулась с белым автомобилем такси, который двигался в попутном направлении.



Подробности происшествия уточняются в ГУ МВД России по региону.
Фото: читатели ИА «Высота 102» / ГБУЗ «КССМП»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
13.08.2023 11:02
Происшествия 13.08.2023 11:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.08.2023 21:12
Происшествия 12.08.2023 21:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.08.2023 20:52
Происшествия 12.08.2023 20:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.08.2023 18:46
Происшествия 12.08.2023 18:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.08.2023 11:25
Происшествия 12.08.2023 11:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.08.2023 10:57
Происшествия 12.08.2023 10:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.08.2023 10:20
Происшествия 12.08.2023 10:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.08.2023 08:24
Происшествия 12.08.2023 08:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.08.2023 18:51
Происшествия 11.08.2023 18:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.08.2023 18:23
Происшествия 11.08.2023 18:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.08.2023 17:46
Происшествия 11.08.2023 17:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.08.2023 15:19
Происшествия 11.08.2023 15:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.08.2023 14:46
Происшествия 11.08.2023 14:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.08.2023 10:06
Происшествия 11.08.2023 10:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.08.2023 12:13
Происшествия 10.08.2023 12:13
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:02
Иномарка сбила 11-летнего ребенка на электросамокате в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:38
Пять человек пострадали в массовом ДТП возле больницы в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:57
Банки начали оповещать волгоградцев о передаче их биометрии в ЕБССмотреть фотографии
08:51
Яркие моменты байк-шоу в Волгограде – фоторепортаж «Высоты 102»Смотреть фотографии
07:48
МЧС: ливни с грозами и штормовой ветер надвигаются на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
23:04
«Поющее оружие Донбасса и фонтан на подъемнике»: в Волгограде завершилось грандиозное шоу «Ночных волков»Смотреть фотографии
21:12
«Ее увезли на скорой»: на байк-шоу на голову волгоградки упал неуправляемый дронСмотреть фотографии
20:52
В центр острых отравлений в Волгограде госпитализировали девочку после укуса гадюкиСмотреть фотографии
20:09
Яна Курцева из Волгограда завоевала Кубок России на открытой водеСмотреть фотографии
19:43
«Проблемы со связью и толчея»: волгоградцы стекаются к месту проведения байк-шоуСмотреть фотографии
19:14
В Волгограде ликвидировали пожар в заброшенном здании каткаСмотреть фотографии
18:46
В Кировском районе Волгограда вспыхнул ледовый катокСмотреть фотографии
18:22
В Волгограде начали ремонтировать несчастливый лифт в ЖК «Счастье»Смотреть фотографии
17:33
Колонна из тысячи байков проехала по ВолгоградуСмотреть фотографии
16:12
Волгоградцы отсудили у РЖД пешеходный тоннель после угрозы изоляции поселкаСмотреть фотографии
15:35
Пассажиров автобуса №55 в Волгограде во время поездки засыпало сажейСмотреть фотографии
14:47
Волгоградский «Ротор» 13 августа проведет первый матч после отставки главного тренераСмотреть фотографии
14:14
Новую стратегию развития транспортной отрасли Волгограда внесли в гордумуСмотреть фотографии
13:32
Гандболистки и «Динамо» поздравили волгоградцев с Днем физкультурникаСмотреть фотографии
12:55
«Люди отдают им сотни тысяч»: банкир раскрыла популярные схемы мошенниковСмотреть фотографии
12:25
Волгоградские врачи рассказали о состоянии младенца из сбитой машиной коляскиСмотреть фотографии
12:08
В Волгограде изменили время начала главного шоу «Ночных волков»Смотреть фотографии
11:41
На севере Волгоградской области грозы сорвали День физкультурникаСмотреть фотографии
11:25
В Волгоградской области Daewoo влетел под КАМАЗ: трое в больницеСмотреть фотографии
11:19
МЧС: на Волгоградскую область надвигаются грозы с градомСмотреть фотографии
10:57
Стали известны обстоятельства ДТП с Toyota-перевертышем в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
10:20
В Волгограде водитель сбил коляску с младенцем и скрылсяСмотреть фотографии
10:08
«Яблоки уже спеклись»: волгоградские дачники жалуются на гибель урожая из-за жарыСмотреть фотографии
09:28
В Волгограде 12 августа усилят общественный транспорт из-за байк-шоуСмотреть фотографии
08:49
Главврач Камышинской больницы уехал лечить раненых в зону СВОСмотреть фотографии
 