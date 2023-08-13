Пять человек пострадали в массовом ДТП возле больницы в Волгограде









Три автомобиля столкнулись сегодня рано утром, 13 августа, в Краснооктябрьском районе Волгограда. По предварительным данным, пострадали пять человек, передает V102.RU.













- Пострадали мужчина 1974 г.р., 30-летний водитель, 47-летняя женщина, молодые люди 1998 и 1999 г.р. После осмотра и медпомощи четверо из них были госпитализированы в 25-ую больницу, - сообщили в ГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи».

По словам очевидцев ДТП, столкновение автомобилей произошло возле 12-ой больницы, на пересечении улиц им. Маршала Еременко и Богунской.













ДТП активно обсуждают в социальных сетях. Волгоградцы сообщают, что с управлением не справился водитель «Лады Приоры». Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой красного цвета. От удара иномарку развернуло и она столкнулась с белым автомобилем такси, который двигался в попутном направлении.













Подробности происшествия уточняются в ГУ МВД России по региону.

Фото: читатели ИА «Высота 102» / ГБУЗ «КССМП»



