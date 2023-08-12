Стали известны обстоятельства ДТП с Toyota-перевертышем в центре Волгограда

Происшествия 12.08.2023 10:57
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12.08.2023 10:57
В ГУ МВД по Волгоградской области обнародовали подробности ДТП, которое случилось накануне в центре Волгограда. Как сообщили V102.RU в главке, за рулем «Toyota», которая перевернулась в результате аварии, находился 61-летний водитель.
В 17-25 ч. на проспекте Ленина, 31 он не справился с управлением, в результате чего автомобиль столкнулся с «Mitsubishi», за рулем которого находился 49-лений водитель. Водителя «Toyota» госпитализировали.
Из-за ДТП, напомним, на время приостанавливалось движение троллейбусов №№8к и 9. Троллейбусы на автономном ходу продолжали курсировать.
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