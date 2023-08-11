Расследования

Волгоградца будут судить за убийство в 17-летнем возрасте. Его нашли через 22 года

Расследования 11.08.2023 11:56
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11.08.2023 11:56


В Волгограде готовится предстать перед судом 39-летний местный житель, который 22 года назад, будучи еще 17-летним юношей, совершил убийство мужчины. Расправа, по информации СУ СК России по Волгоградской области, произошла на улице Удмуртской 9 ноября 2001 года. 

Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель регионального следственного управления Дарья Буянова, сотрудниками четвертого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) завершено расследование уголовного дела по п.«в» ч.3 ст162 УК РФ – «Разбой группой лиц с использованием оружия» и п.«ж,з» ч.2 ст.105 – «Убийство, сопряженное разбоем.

– По версии следствия,  тогда еще несовершеннолетний обвиняемый совместно с товарищами находился вблизи дома №85 по улице Удмуртской. Молодые люди решили напасть на 44-летнего мужчину с целью ограбления, – рассказала представитель СУ СКР. – Фигурант и его друзья нанесли множественные удары руками и ногами по телу мужчины, а также не менее шести ударов колюще-режущим предметом в область шеи и верхних конечностей. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Обыскав карманы своей жертвы, молодые люди забрали деньги и скрылись. 


Сразу найти убийц мужчины не удалось, однако в четвертым отделом по расследованию особо важных дел было принято решение о возобновлении следствия.

– Следователями были проведены дополнительные следственные действия, в том числе допрошены свидетели, назначены судебные экспертизы. Благодаря проведенной работе, удалось установить всех фигурантов убийства, среди которых 39-летний житель Волгограда, которому на момент совершения преступления было 17 лет. Уголовное дело в отношении двух других фигурантов выделено в отдельное производство, – сообщает Дарья Буянова. –В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой области обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрению по существу.

Как стало известно ИА «Высота 102», все эти 22 года, прошедшие с момента убийства, готовящийся к суду мужчина жил в родном городе. Обвиняемый в убийстве успел получить образование и обзавелся семьей. Официально на момент задержания он нигде не работал. Родственники о совершенном им преступлении до сих пор находились в неведении. 

Фото: предоставлены СУ СК России по Волгоградской области 

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