Происшествия

Опубликовано видео с места жуткого ДТП с КАМАЗом и мотоциклом в Волгограде

Происшествия 10.08.2023 12:13
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10.08.2023 12:13


В Волгограде в результате дорожно-транспортного происшествия с участием КАМАЗа погибли 44-летний водитель мотоцикла и его 33-летняя пассажирка. По информации полицейских, оба скончались до приезда врачей. 

ИА «Высота 102» публикует видео с места происшествия. Судя по кадрам, многотонный грузовик буквально подмял под себя мотоцикл.



Напомним, что авария произошла накануне днем в Красноармейском районе. По предварительной информации, причиной ДТП стало нарушение правил водителем КАМАЗа. 

– В 12.40 9 августа 37-летний водитель, управляя грузовиков, напротив д. № 23 по ул. Плеханова, совершая поворот налево, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с мотоциклом Racer под управлением 44-летнего мужчины, - сообщили ранее в ГУ МВД России по Волгоградской области, уточнив, что водитель КАМАЗа задержан. 

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. 

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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