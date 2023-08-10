Опубликовано видео с места жуткого ДТП с КАМАЗом и мотоциклом в Волгограде

В Волгограде в результате дорожно-транспортного происшествия с участием КАМАЗа погибли 44-летний водитель мотоцикла и его 33-летняя пассажирка. По информации полицейских, оба скончались до приезда врачей.

ИА «Высота 102» публикует видео с места происшествия. Судя по кадрам, многотонный грузовик буквально подмял под себя мотоцикл.





Напомним, что авария произошла накануне днем в Красноармейском районе. По предварительной информации, причиной ДТП стало нарушение правил водителем КАМАЗа.

– В 12.40 9 августа 37-летний водитель, управляя грузовиков, напротив д. № 23 по ул. Плеханова, совершая поворот налево, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с мотоциклом Racer под управлением 44-летнего мужчины, - сообщили ранее в ГУ МВД России по Волгоградской области, уточнив, что водитель КАМАЗа задержан.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области