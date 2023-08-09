Мотоциклист с пассажиром погибли в ДТП с КАМАЗом в Волгограде

Происшествия 09.08.2023 15:13
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09.08.2023 15:13
Два человека погибли сегодня, 9 августа, в результате столкновения мотоцикла и КАМАЗа в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, следственно-оперативная группа и инспекторы ГИБДД в настоящее время находятся на месте ДТП. Устанавливаются обстоятельства аварии и личности погибших.
На данный момент известно, что ДТП произошло в 14.00 напротив дома № 23 по ул. Плеханова. Водитель и пассажир мотоцикла погибли на месте происшествия.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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