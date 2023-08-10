Происшествия 10.08.2023 10:42
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10.08.2023 10:42
Полицейские возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего водителя КАМАЗа, который накануне совершил смертельное ДТП с мотоциклом. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, задержанный подозревается в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
Напомним, что 9 августа в Красноармейском районе Волгограда в результате столкновения мотоцикла и КАМАЗа погибли два человека - водитель мотоцикла и его пассажир.
- В 12-40 час. 37-летний водитель, управляя автомобилем «КамАЗ», напротив д. № 23 по ул. Плеханова, при повороте налево не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с мотоциклом «Рейсер» под управлением 44-летнего водителя, - сообщили сегодня в главке.
На месте происшествия от полученных травм скончались водитель и 33-летняя пассажир мотоцикла.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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