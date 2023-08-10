Происшествия

В Волгограде задержали водителя КАМАЗа, раздавившего двух человек на мотоцикле

Происшествия 10.08.2023 10:42
0
10.08.2023 10:42



Полицейские возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего водителя КАМАЗа, который накануне совершил смертельное ДТП с мотоциклом. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, задержанный подозревается в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
Напомним, что 9 августа в Красноармейском районе Волгограда в результате столкновения мотоцикла и КАМАЗа погибли два человека - водитель мотоцикла и его пассажир.
-  В 12-40 час. 37-летний водитель, управляя автомобилем «КамАЗ», напротив д. № 23 по ул. Плеханова, при повороте налево не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с мотоциклом «Рейсер» под управлением 44-летнего водителя, - сообщили сегодня в главке.
На месте происшествия от полученных травм скончались водитель и 33-летняя пассажир мотоцикла.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
10.08.2023 12:13
Происшествия 10.08.2023 12:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.08.2023 11:40
Происшествия 10.08.2023 11:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.08.2023 10:12
Происшествия 10.08.2023 10:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.08.2023 15:13
Происшествия 09.08.2023 15:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.08.2023 14:18
Происшествия 09.08.2023 14:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.08.2023 11:58
Происшествия 09.08.2023 11:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.08.2023 11:44
Происшествия 09.08.2023 11:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.08.2023 15:34
Происшествия 08.08.2023 15:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.08.2023 14:57
Происшествия 08.08.2023 14:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.08.2023 11:42
Происшествия 08.08.2023 11:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.08.2023 11:18
Происшествия 08.08.2023 11:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.08.2023 10:06
Происшествия 08.08.2023 10:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.08.2023 08:19
Происшествия 08.08.2023 08:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.08.2023 21:38
Происшествия 07.08.2023 21:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.08.2023 20:46
Происшествия 07.08.2023 20:46
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:17
Под Волгоградом похоронили 24-летнего мобилизованного Владимира ТатариноваСмотреть фотографии
12:13
Опубликовано видео с места жуткого ДТП с КАМАЗом и мотоциклом в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:40
Под Волгоградом погиб водитель опрокинувшейся «девятки», трое в больницеСмотреть фотографии
11:34
Более 300 волгоградских выпускников уже связали свою судьбу со строительной отрасльюСмотреть фотографии
11:33
Полковник полиции Климов оспаривает увольнение из УМВД после скандала с Анет Сай в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:29
Оперативники задержали мужчину, расстрелявшего волгоградцев в кафе Black LionСмотреть фотографии
10:42
В Волгограде задержали водителя КАМАЗа, раздавившего двух человек на мотоциклеСмотреть фотографии
10:12
Волгоградские силовики задержали адвоката и налоговика по делу о взятке в 2 млн рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
09:34
«Вы с ума, что ли, посходили?»: цены на бензин и дизтопливо в Волгоградской области сделали новый рекордный скачокСмотреть фотографии
09:26
Под Волгоградом гранатометчиков вооружили для уничтожения целейСмотреть фотографии
09:05
Еще 1500 дачников «вышли из тени» в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:37
Гандболистки «Динамо-Синара» встретятся с болельщиками в Волгограде 13 августаСмотреть фотографии
08:00
РПН нашел отклонения в пробах воды в трех районах ВолгоградаСмотреть фотографии
07:09
«Мы намерены создать прецедент»: потерявший старшего сына на СВО волгоградец борется за судьбу младшегоСмотреть фотографии
21:44
В мэрии ответили, кто должен чистить второстепенные дороги в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:12
Волгоградские гандболистки выиграли Игры стран СНГ в составе сборной РоссииСмотреть фотографии
21:08
Гурманов с Семи ветров в Волгограде зазывают на круглогодичную ярмаркуСмотреть фотографии
20:36
Машины объезжают по встречке. ДТП с фурой парализовало выезд из аэропорта ВолгоградаСмотреть фотографии
20:29
«Они все на яме»: жители юга Волгограда спеклись на солнце в ожидании автобуса №2Смотреть фотографии
19:17
Вывезли 4 КАМАЗа мусора. На юге Волгограда разобрали завалы у трансформатораСмотреть фотографии
17:40
Видео: подозреваемую в убийстве сына волгоградку поместили в СИЗО до 7 октябряСмотреть фотографииCмотреть видео
16:51
«Выживаем 10 лет и два дня»: пекло иссушило последнюю воду и терпение жителей БыковоСмотреть фотографии
15:47
В Волгограде мама пятерых детей попала в реанимацию с тепловым ударомСмотреть фотографии
15:13
Мотоциклист с пассажиром погибли в ДТП с КАМАЗом в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:00
«Плачет и боится увидеть мужа»: в суд привезли уморившую голодом девятимесячного сына волгоградкуСмотреть фотографии
14:57
Экстремальную жару в Волгоградской области сменит град и штормСмотреть фотографии
14:26
Гендиректор «Ротора» прокомментировал письмо футболистов в защиту Алексея СтукаловаСмотреть фотографии
14:18
Двухлетний ребенок выпал с москитной сеткой из окна в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:09
Треть волгоградцев хотят из-за жары работать на удаленкеСмотреть фотографии
13:49
В Волгограде мать гулявшего по футбольному полю малыша лишили правСмотреть фотографии
 