







Полицейские возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего водителя КАМАЗа, который накануне совершил смертельное ДТП с мотоциклом . Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, задержанный подозревается в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Напомним, что 9 августа в Красноармейском районе Волгограда в результате столкновения мотоцикла и КАМАЗа погибли два человека - водитель мотоцикла и его пассажир.

- В 12-40 час. 37-летний водитель, управляя автомобилем «КамАЗ», напротив д. № 23 по ул. Плеханова, при повороте налево не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с мотоциклом «Рейсер» под управлением 44-летнего водителя, - сообщили сегодня в главке.

На месте происшествия от полученных травм скончались водитель и 33-летняя пассажир мотоцикла.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области







