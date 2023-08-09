Двухлетний ребенок выпал с москитной сеткой из окна в Волгограде

Происшествия 09.08.2023 14:18
0
09.08.2023 14:18
В Дзержинском районе Волгограда пострадал двухлетний малыш, который по невнимательности взрослых выпал из окна. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, мальчика с травмами доставили в детскую больницу. Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.
- Инспекторы по делам несовершеннолетних установили, что малолетний выпал из окна первого этажа частного дома. В тот момент, когда его родители были на кухне, он находился один в комнате, забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку, - рассказали в ведомстве.
В главке констатировали, что несмотря на неоднократные предупреждения о том, что москитные сетки не могут выдержать вес ребенка, несчастные случаи периодически происходят.
Читайте по теме:
Мотоциклист с пассажиром погибли в ДТП с КАМАЗом в Волгограде09.08.2023 15:13
Происшествия 09.08.2023 15:13
Огромное радужное пятно появилось у шлюзов ВДСК в Волгограде09.08.2023 11:58
Происшествия 09.08.2023 11:58
В Волгограде у остановки снесли курьера «Яндекс.Еды»: видео09.08.2023 11:44
Происшествия 09.08.2023 11:44
Под Волгоградом иномарка вылетела с трассы и перевернулась08.08.2023 15:34
Происшествия 08.08.2023 15:34
Неадекватный волгоградец жестоко избил свою бабушку08.08.2023 14:57
Происшествия 08.08.2023 14:57
Выскочивший на «красный» фургон сбил подростка в Волгограде: видео08.08.2023 11:42
Происшествия 08.08.2023 11:42
В Волгограде ликвидировали крупный пожар в частном секторе08.08.2023 11:18
Происшествия 08.08.2023 11:18
В частном секторе в Волгограде горят жилые дома08.08.2023 10:06
Происшествия 08.08.2023 10:06
В Волгоградской области две недели ищут 49-летнего мужчину08.08.2023 08:19
Происшествия 08.08.2023 08:19
Из-за ДТП на Первой продольной в Волгограде образовалась пробка07.08.2023 21:38
Происшествия 07.08.2023 21:38
В Котово неделю ищут 67-летнего пенсионера в красной футболке07.08.2023 20:46
Происшествия 07.08.2023 20:46
В Волгограде нашли мертвой пропавшую в июле 71-летнюю женщину07.08.2023 17:35
Происшествия 07.08.2023 17:35
В Волгограде на ул. Поддубного произошло столкновение двух трамваев07.08.2023 16:55
Происшествия 07.08.2023 16:55
Полиция организовала проверку по факту дикого избиения женщины в Волгограде07.08.2023 16:39
Происшествия 07.08.2023 16:39
Под Волгоградом погиб 16-летний мотоциклист после наезда на животное07.08.2023 12:15
Происшествия 07.08.2023 12:15