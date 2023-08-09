Двухлетний ребенок выпал с москитной сеткой из окна в Волгограде





В Дзержинском районе Волгограда пострадал двухлетний малыш, который по невнимательности взрослых выпал из окна. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, мальчика с травмами доставили в детскую больницу. Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.

- Инспекторы по делам несовершеннолетних установили, что малолетний выпал из окна первого этажа частного дома. В тот момент, когда его родители были на кухне, он находился один в комнате, забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку, - рассказали в ведомстве.

В главке констатировали, что несмотря на неоднократные предупреждения о том, что москитные сетки не могут выдержать вес ребенка, несчастные случаи периодически происходят.

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