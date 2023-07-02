Под Волгоградом годовалый малыш выпал с москитной сеткой из окна





Несчастный случай с ребенком произошел в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, годовалый малыш выпал из окна первого этажа. С травмами его доставили в больницу. Врачи сообщили о случившемся полицейским, которые в настоящее время проводят по данному факту проверку.

Известно, что пострадал мальчик, которому 1 год 3 месяца.

- Инспекторы ПДН установили, что телесные повреждения ребенок получил в результате падения из окна первого этажа многоквартирного дома. Мальчик находился дома с мамой, но в какой-то момент женщина отвлеклась, в результате чего ребенок облокотился на москитную сетку, которая не выдержала веса, - рассказали в главке.

Полицейские еще раз напоминают родителям, что москитные сетки не в состоянии защитить ребенка от падения с высоты.



