Под Волгоградом годовалый малыш выпал с москитной сеткой из окна

Происшествия 02.07.2023 10:41
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02.07.2023 10:41
Несчастный случай с ребенком произошел в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, годовалый малыш выпал из окна первого этажа. С травмами его доставили в больницу. Врачи сообщили о случившемся полицейским, которые в настоящее время проводят по данному факту проверку.
Известно, что пострадал мальчик, которому 1 год 3 месяца.
- Инспекторы ПДН установили, что телесные повреждения ребенок получил в результате падения из окна первого этажа многоквартирного дома. Мальчик находился дома с мамой, но в какой-то момент женщина отвлеклась, в результате чего ребенок облокотился на москитную сетку, которая не выдержала веса, - рассказали в главке.
Полицейские еще раз напоминают родителям, что москитные сетки не в состоянии защитить ребенка от падения с высоты.
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