Происшествия

В Волгограде 4-летний ребенок выпал из окна

Происшествия 03.08.2023 15:33
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03.08.2023 15:33



Четырехлетний мальчик получил тяжелые травмы, выпав из окна частного дома в Волгограде. Как сообщили V102.RU  в ГУ МВД России по региону, полиция проводит проверку по факту произошедшего.
- Инспекторы по делам несовершеннолетних установили, что ребенок находился в комнате без присмотра взрослых. Забравшись на подоконник, и облокотившись на москитную сетку, он выпал из окна первого этажа частного дома, - рассказали в главке.
Пострадавшего мальчика доставили в детскую больницу из Краснооктябрьского района Волгограда.

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