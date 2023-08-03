В Волгограде 4-летний ребенок выпал из окна









Четырехлетний мальчик получил тяжелые травмы, выпав из окна частного дома в Волгограде. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, полиция проводит проверку по факту произошедшего.

- Инспекторы по делам несовершеннолетних установили, что ребенок находился в комнате без присмотра взрослых. Забравшись на подоконник, и облокотившись на москитную сетку, он выпал из окна первого этажа частного дома, - рассказали в главке.

Пострадавшего мальчика доставили в детскую больницу из Краснооктябрьского района Волгограда.



