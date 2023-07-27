В Волгограде из окна дома выпала трехлетняя девочка





В Кировском районе Волгограда трехлетняя девочка выпала из окна. К счастью для ребенка, высота оказалась небольшой – инцидент произошел в частном доме. В настоящее время полицейские проводят проверку по данному факту.

Сообщается, что с места происшествия ребенок был доставлен в больницу накануне. У девочки диагностировали травму головы.

– Инспекторы по делам несовершеннолетних установили, что 28-летняя мама с дочкой находились в комнате. В тот момент, когда мама ребенка отвлеклась, девочка забралась на подоконник и выпала из окна первого этажа частного дома. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, – рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области.

В связи с очередным происшествием полицейские напоминают волгоградцам, что открытое окно представляет собой опасность для ребенка.

– Родителям следует быть бдительными и не оставлять своих детей без присмотра, –подчеркивают они.