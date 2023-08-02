Водолазы обнаружили на дне реки под Волгоградом тело 15-летнего юноши

В Иловлинском районе Волгоградской области 1 августа во время отдыха на берегу Дона утонул 15-летний подросток. По информации официального представителя регионального следственного управления СК России Дарьи Буяновой, тело молодого человека подняли со дна реки сегодня, 2 августа.

– Накануне, 1 августа, в следственный отдел поступило сообщение о безвестном исчезновении подростка. Установлено, что молодой человек примерно в 16.00 во время купания в реке Дон возле хутора Белужино-Колдаировскрылся под воду, – сообщила Дарья Буянова. – В результате поисковых мероприятий 2 августа было обнаружено тело подростка.

Известно, что мальчик отдыхал на берегу вместе с друзьями. При этом, уточняют следователи, плавать он не умел.

– Признаков насильственной смерти нет, организована проверка, – уточняет представитель волгоградского СУ СКР.