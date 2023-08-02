Экстренные службы освободили волгоградский аэропорт

В Международном аэропорте Волгоград завершилась проверка после поступившего утром 2 августа сообщения с угрозой совершения теракта. По информации пресс-службы воздушной гавани, угрожающих безопасности пассажиров и персонала устройств на территории не обнаружено.

– Проверка завершена, – оперативно сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель аэропорта Анастасия Голодова, – сотрудники возвращаются к штатной работе.

К настоящему моменту экстренные службы покинули территорию аэропорта.

Ранее сообщалось, что в 10:40 2 августа поступило сообщение о минировании аэровокзального комплекса аэропорта Волгограда. В связи с этим была проведена эвакуация пассажиров и сотрудников из здания терминала.