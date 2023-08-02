В Волгограде эвакуировали пассажиров и персонал аэропорта

Происшествия 02.08.2023 12:30
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02.08.2023 12:30
Сегодня, 2 августа, в 10:40 поступило сообщение о минировании аэровокзального комплекса аэропорта Волгограда. Как рассказали V102.RU в пресс-службе аэропорта, была проведена эвакуация пассажиров и сотрудников из здания терминала.
– На данный момент проводится проверка, – пояснили в пресс-службе.
Между тем, как рассказали V102.RU пассажиры, всех людей вывели из здания аэропорта.
– Стоим на улице, по поводу самолетов ничего не понятно, задерживают ли их, табло не обновляется, – сообщили V102.RU волгоградцы.
Напомним, это уже не первый случай, когда сообщается о минировании аэропорта. Во всех предыдущих случаях сообщения оказывались ложными.
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