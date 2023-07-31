Задержанному на совещании у замгенпрокурора РФ волгоградскому бизнесмену скостили срок





В Волгограде вступил в законную силу приговор по уголовному делу о мошенничестве при строительстве многоквартирных домов. Как рассказала V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, Дзержинский районный суд в декабре 2022 года приговорил бывшего гендиректора ЗАО «Строительная компания «Волго-строй-инвест» Игоря Монина к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 150 тысяч рублей за обман участников долевого строительства. В Волгограде вступил в законную силу приговор по уголовному делу о мошенничестве при строительстве многоквартирных домов. Как рассказала V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, Дзержинский районный суд в декабре 2022 года приговорил бывшего гендиректора ЗАО «Строительная компания «Волго-строй-инвест» Игоря Монина к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 150 тысяч рублей за обман участников долевого строительства.

Напомним, этот криминальный скандал разразился в Волгограде несколько лет назад. В период с 2013 по 2016 годы при осуществлении строительства многоквартирных домов №1 и №2 по ул.Бульвар 30-летия Победы в Дзержинском районе бизнесмен через ряд подконтрольных фирм обналичил и похитил полученные от участников долевого строительства денежные средства. В рамках уголовного дела потерпевшими признано более 138 человек, ущерб превысил 290 млн рублей. Напомним, этот криминальный скандал разразился в Волгограде несколько лет назад. В период с 2013 по 2016 годы при осуществлении строительства многоквартирных домов №1 и №2 по ул.Бульвар 30-летия Победы в Дзержинском районе бизнесмен через ряд подконтрольных фирм обналичил и похитил полученные от участников долевого строительства денежные средства. В рамках уголовного дела потерпевшими признано более 138 человек, ущерб превысил 290 млн рублей.

Также Игоря Монина подозревали в совершении и налогового преступления. В 2013 году подсудимый умышленно разделил штат между своей фирмой и аффилированной структурой, чтобы сохранить упрощенную систему налогообложения. При этом две организации фактически являлись одним хозяйствующим субъектом. В последующем генеральный директор предоставил в налоговый орган декларации с заведомо ложными сведениями относительного условий налогообложения, в результате чего строительной организацией не был уплачен налог на добавленную стоимость в сумме более 45 млн рублей. Также Игоря Монина подозревали в совершении и налогового преступления. В 2013 году подсудимый умышленно разделил штат между своей фирмой и аффилированной структурой, чтобы сохранить упрощенную систему налогообложения. При этом две организации фактически являлись одним хозяйствующим субъектом. В последующем генеральный директор предоставил в налоговый орган декларации с заведомо ложными сведениями относительного условий налогообложения, в результате чего строительной организацией не был уплачен налог на добавленную стоимость в сумме более 45 млн рублей.

Оказался жадным бизнесмен и на зарплату сотрудникам. Мониным с февраля по сентябрь 2016 года не выплачивалась заработная плата электромонтеру строительной организации, в связи с чем образовалась задолженность в сумме свыше 170 тысяч рублей. В настоящее время долг полностью погашен, уточнили в облпрокуратуре. Оказался жадным бизнесмен и на зарплату сотрудникам. Мониным с февраля по сентябрь 2016 года не выплачивалась заработная плата электромонтеру строительной организации, в связи с чем образовалась задолженность в сумме свыше 170 тысяч рублей. В настоящее время долг полностью погашен, уточнили в облпрокуратуре.

Также подсудимому вменялось мошенничеств при продаже гражданину квартиры, находившейся в залоге у банка. Впоследствии покупатель не смог оформить право собственности на жилье, в связи с чем ему причинен ущерб в сумме более 3,6 млн рублей. Также подсудимому вменялось мошенничеств при продаже гражданину квартиры, находившейся в залоге у банка. Впоследствии покупатель не смог оформить право собственности на жилье, в связи с чем ему причинен ущерб в сумме более 3,6 млн рублей.

Свою вину Игорь Монин категорически отрицал. Тем не менее Дзержинский районный суд счет доказанной его вину и вынес ему обвинительный приговор, который осужденный обжаловал в Волгоградском облсуде, попросив его оправдать. Апелляционная инстанция с учетом истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов окончательно назначил Монину наказание в виде 6 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, таким образом «скостив» бизнесмену два месяца. Приговор вступил в законную силу. Свою вину Игорь Монин категорически отрицал. Тем не менее Дзержинский районный суд счет доказанной его вину и вынес ему обвинительный приговор, который осужденный обжаловал в Волгоградском облсуде, попросив его оправдать. Апелляционная инстанция с учетом истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов окончательно назначил Монину наказание в виде 6 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, таким образом «скостив» бизнесмену два месяца. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, ЗАО «Волго-строй-инвест» фигурировало и в скандальной истории с долгостроем ЖК «Эдем». Более сотни обманутых дольщиков несколько лет ждали сдачи в эксплуатацию высоток, однако в результате дома были достроены лишь после вмешательства региональных властей другой компанией. Напомним, ЗАО «Волго-строй-инвест» фигурировало и в скандальной истории с долгостроем ЖК «Эдем». Более сотни обманутых дольщиков несколько лет ждали сдачи в эксплуатацию высоток, однако в результате дома были достроены лишь после вмешательства региональных властей другой компанией.