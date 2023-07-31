На угодьях СП «Дядя Ваня» под Волгоградом мужчина открыл стрельбу. Есть раненый





В Волгоградской области в отношении фермера возбудили уголовное дело о покушении на убийство молодого мужчины. Подозреваемым по делу проходит 66-летний местный житель, ему инкриминируют ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ.

– По версии следствия, 30 июля на территории сельскохозяйственного участка в селе Верхнепогромное Среднеахтубинского района Волгоградской области между подозреваемым и 25-летним молодым человеком, который осуществлял работы на тракторе, произошел словесный конфликт, разрешить который фигурант решил с помощью оружия, – сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова. – Держа в руках ружье, подозреваемый подбежал к оппоненту, который находился на пороге кабины трактора, произвел выстрел в молодого человека, попав в правую часть туловища, после чего скрылся с места происшествия.

Сообщается, что свидетелями преступления стали несколько человек, которые и вызвали скорую помощь молодому мужчине.

– Фигурант задержан в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ, проводится комплекс неотложных следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, – сообщает Буянова. – Назначен ряд судебных экспертиз. Следователи СК России намерены ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Меж тем, ИА «Высота 102» стали известны некоторые подробности инцидента, который произошел, как сообщили читатели информагентства, на сельскохозяйственных угодьях, принадлежащих ООО СП «Дядя Ваня – Деливей». По информации свидетелей происшествия, конфликт произошел между собственниками фирмы якобы из-за несоблюдения достигнутых ранее договоренностей.

– Всему виной стал земельный вопрос. Так, по мнению гендиректора компании Чумакова, арендатор Ермолаев осуществлял работы на участке, не вошедшем в территории арендуемых земель. В связи с этим, гендиректор компании организовал уборку урожая с помощью своих сотрудников, в числе которых находился пострадавший впоследствии тракторист. На почве конфликта из-за земли арендатор схватил ружье и произвел выстрел, ранив молодого мужчину, – сообщили «Высоте 102» читатели.

С места происшествия раненый было доставлен в больницу Волжского, где, по данным собственного источника информагентства, ему была проведена многочасовая операция.

В комитете здравоохранения Волгоградской области в ответ на редакционный запрос сообщили, что мужчина находится в тяжелом состоянии.

– Пациент проходит лечение в отделении реанимации, – прокомментировали в облздраве.

Фото: СУ СКР по Волгоградской области