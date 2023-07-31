В Волгограде водителя BMW осудят за наезд на приставов на парковке ТРЦ





До 5 лет лишения свободы грозит 33-летнему владельцу автомобиля BMW за наезд на приставов, которые пытались арестовать за долги его иномарку на парковке ТРЦ в Волгограде, передает V102.RU.

Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, 13 июня этого года судебные приставы в ходе рейда обнаружили автомобиль должника на парковке торгово-развлекательного центра. В ходе оформления документов по наложению ареста на иномарку, водитель завел BMW.

- Пытаясь остановить должника, судебные приставы преградили ему путь, но мужчина попытался сбить сотрудников, после чего скрылся с места происшествия. В результате действий должника судебные приставы получили телесные повреждения, не причинившие вреда здоровью, - сообщила Черединина.

Вину владелец иномарки признал. Его уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Центральный районный суд Волгограда.



