В Волгограде водителя BMW осудят за наезд на приставов на парковке ТРЦ

Расследования 31.07.2023 12:22
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31.07.2023 12:22
До 5 лет лишения свободы грозит 33-летнему владельцу автомобиля BMW за наезд на приставов, которые пытались арестовать за долги его иномарку на парковке ТРЦ в Волгограде, передает V102.RU.
Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
По версии следствия, 13 июня этого года судебные приставы в ходе рейда обнаружили автомобиль должника на парковке торгово-развлекательного центра. В ходе оформления документов по наложению ареста на иномарку, водитель завел BMW.
- Пытаясь остановить должника, судебные приставы преградили ему путь, но мужчина попытался сбить сотрудников, после чего скрылся с места происшествия. В результате действий должника судебные приставы получили телесные повреждения, не причинившие вреда здоровью, - сообщила Черединина.
Вину владелец иномарки признал. Его уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Центральный районный суд Волгограда.
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