Расследования

СК: бухгалтер СИЗО-3 в Волгоградской области присвоила 230 тыс. рублей

Расследования 31.07.2023 11:49
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31.07.2023 11:49


В Волгоградской области сотрудниками регионального управления СК России возбуждено уголовное дело в отношении 44-летней бухгалтера СИЗ №3, расположенного в городе Фролово. По информации пресс-службы следственного управления, женщина подозревается в девяти эпизодах присвоения казенных средств с использованием служебного положения и в девяти эпизодах служебного подлога. 

– По версии следствия, подозреваемая, которая ранее занимала должность бухгалтера одного из следственных изоляторов Фроловского района Волгоградской области, в период с мая 2022 года по январь 2023 год составляла подложные реестры, на основании которых она незаконно получала денежные средства, принадлежащие УФСИН России по области, – сообщила 31 июля официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова. – За 9 месяцев подозреваемая присвоила   сумму около 230 тысяч рублей.

Уточняется, что деньгами бухгалтер СИЗ распорядилась по своему усмотрению. 

– Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные оперативными сотрудниками регионального УФСБ России, сотрудниками службы безопасности УФСИН России по региону, а также МВД России по области, – уточняет Дарья Буянова. 

Следователи Михайловского МРСО проводят сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу.

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