СК: бухгалтер СИЗО-3 в Волгоградской области присвоила 230 тыс. рублей





В Волгоградской области сотрудниками регионального управления СК России возбуждено уголовное дело в отношении 44-летней бухгалтера СИЗ №3, расположенного в городе Фролово. По информации пресс-службы следственного управления, женщина подозревается в девяти эпизодах присвоения казенных средств с использованием служебного положения и в девяти эпизодах служебного подлога.

– По версии следствия, подозреваемая, которая ранее занимала должность бухгалтера одного из следственных изоляторов Фроловского района Волгоградской области, в период с мая 2022 года по январь 2023 год составляла подложные реестры, на основании которых она незаконно получала денежные средства, принадлежащие УФСИН России по области, – сообщила 31 июля официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова. – За 9 месяцев подозреваемая присвоила сумму около 230 тысяч рублей.

Уточняется, что деньгами бухгалтер СИЗ распорядилась по своему усмотрению.

– Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные оперативными сотрудниками регионального УФСБ России, сотрудниками службы безопасности УФСИН России по региону, а также МВД России по области, – уточняет Дарья Буянова.

Следователи Михайловского МРСО проводят сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу.