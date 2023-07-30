В Волгограде в районе Дар-горы фура раздавила женщину

В Ворошиловском районе Волгограда накануне в 16.56 под колеса грузовика попала женщина. Как сообщает V102.RU, инцидент произошел в микрорайоне Дар-гора.
— По предварительной информации, 52-летний водитель за рулем автомобиля DAF двигался по улице Череповецкой со стороны улицы Чигиринской в направлении улицы Елисеева в крайнем левом ряду, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Напротив строения № 25 по улице Череповецкой водитель наехал на 64-летнюю женщину, переходившую дорогу в не установленном для этого месте справа налево по ходу движения транспорта.
По уточненным данным областного главка МВД, пострадавшая в результате аварии скончалась.
Фото: архив ИА «Высота 102»
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