ГУ МВД России по Волгоградской области опубликовало видео, на котором водитель пытался протащить за собой на машине полицейского. По информации V102.RU, за рулем находился заштатный клирик Волгоградской и Камышинской епархии Сергей Акимочкин.





— Вечером 27 июля в дежурную часть ГАИ от очевидцев поступило сообщение о водителе автомобиля Mitsubishi который, возможно, находится за рулем в состоянии алкогольного опьянения, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Для проверки информации на место незамедлительно были направлены наряды ДПС, которые обнаружили иномарку и потребовали водителя остановиться.

Далее, как уточнили в полицейском ведомстве, нарушитель выбрал момент, когда инспектор ДПС подойдет к машине вплотную и попытался скрыться. В результате водитель протаранил впереди стоявший автомобиль.

— Нарушителя задержали. Им оказался 53-летний волгоградец, ранее лишенный прав за нетрезвое вождение. При задержании он оказал сопротивление сотрудникам, выражался нецензурной бранью и нанес удар полицейскому, — добавили в областном главке МВД. — В отношении мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное нетрезвое вождение.

Также отмечается, что в следственные органы будут направлены собранные материалы по фактам оскорбления и применения насилия к представителю власти.





Напомним, что инцидент с буйным священником произошел ночью в Дзержинском районе Волгограда на пересечении проспекта имени Жукова и улицы Качинцев. Со слов очевидцев, водитель иномарки был сильно пьян и оказывал сопротивление полицейским, попутно осыпая их площадной бранью.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области, «ЧП Волгоград» / t.me

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