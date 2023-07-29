В поселке Волгограда нашли мертвым 30-летнего сотрудника прокуратуры

В Советском районе Волгограда на территории поселка Стройдеталь минувшей ночью под окнами многоквартирного дома обнаружили тело 30-летнего мужчины. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственный источник, погибшим оказался сотрудник областной прокуратуры Максим Гончаров. Мужчина мог сорваться с балкона 10-ого этажа.

– Погибший проживал в Дзержинском районе Волгограда. Не исключено, что в Советский он приехал к своей бывшей супруге. Возможно, трагедия произошла, когда пытался попасть к ней в квартиру, - пояснил источник информагентства.

Максиму Гончарову было 30 лет. Он работал прокурором отдела управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Волгоградской области.

Получить оперативно комментарий в прокуратуре Волгоградской области корреспондентам информагентства не удалось. В ведомство направлен запрос. В СУ СК по Волгоградской области происшествие не комментируют.

Информации о погибшем сотруднике прокуратуры в открытых источниках немного. В мае 2023 года пресс-служба сообщала о турнире по мини-футболу, посвященном памяти Героев Сталинграда и легендарному матчу «На руинах Сталинграда 1943 года». Максим Гончаров играл за команду областной прокуратуры и был признан лучшим вратарем турнира.

Фото: пресс-служба прокуратуры Волгоградской области