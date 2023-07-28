Устроившего пьяное ДТП и дебош священника наказали еще на 30 тысяч рублей

В Волгограде заштатного клирика Волгоградской и Камышинской епархии Сергея Акимочкина, устроившего накануне вечером массовое ДТП и оскорблявшего полицейских, оштрафовали еще на 30 тысяч рублей. Немалую по вологоградским меркам сумму он должен будет выплатить в качестве штрафа за управление автомобилем, будучи лишенным водительских прав.

– По постановлению мирового судьи судебного участка №81 Дзержинского района А. признан виновным в управлении транспортным средством лицом, ранее лишенным права управления транспортными средствами, - ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ. За совершение правонарушение ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей, – сообщили ИА «Высота 102» в Дзержинском районном суде Волгограда. – Мировому судье А. пояснил, что вину в совершении правонарушения признает, просил строго не наказывать.

Уточняется, что по закону, волгоградский священник имеет право оспорить данный штраф.

Ранее сообщалось, что Дзержинский районный суд Волгограда постановил привлечь заштатного клирика к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Священнику назначили наказание в виде административного штрафа в размере 3000 рублей в доход государства.





Напомним, вечером 27 июля в дежурную часть ГАИ поступило сообщение о водителе Mitsubishi который, возможно, находится за рулем в состоянии опьянения. Для проверки информации на место были направлены наряды ДПС, которые обнаружили иномарку и потребовали водителя остановиться. Далее нарушитель выбрал момент, когда инспектор ДПС подойдет к машине вплотную и попытался скрыться. В результате водитель протаранил впереди стоявший автомобиль.

Волгоградский священник был задержан, однако оказывал при задержании сопротивление полицейским, выражался нецензурной бранью и нанес удар одному из сотрудников.

– В отношении мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное нетрезвое вождение. – сообщали ранее в ГУ МВД России по Волгоградской области.

В Волгоградской епархии, в свою очередь, запретили в священнослужении без права преподания благословения и ношения наперсного креста сроком на один год на основании 42 Правила Святых Апостолов и 90 Правила Карфагенского Собора. При этом уточняется, что запрет может быть снять досрочно.