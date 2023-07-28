Дзержинский районный суд Волгограда сегодня, 28 июля, постановил привлечь к административной ответственности задержанного ночью за дебош с полицией 53-летнего мужчину. Речь идет, как сообщает V102.RU, о заштатном клирике Волгоградской и Камышинской епархии Сергее Акимочкине.

— Гражданин А. привлечен к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, — пояснили в пресс-службе районного суда. — Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3000 рублей в доход государства. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Уточняется, что мужчина признал свою вину, раскаялся и указал, что страдает тяжелым заболеванием, что было учтено судьей в качестве смягчающего обстоятельства. Установлено, что после задержания за управлением автомобилем в пьяном виде, представившийся священнослужителем гражданин, оказал неповиновение полицейским, пытался вырываться, и материл сотрудников.

Кроме судебного, Акимочкин понесет и другое наказание.

— В связи с совершением деяний, являющихся основанием для привлечения к уголовной ответственности, иерей Сергий Васильевич Акимочкин запрещается в священнослужении без права преподания благословения и ношения наперсного креста сроком на один год на основании 42 Правила Святых Апостолов и 90 Правила Карфагенского Собора, — пояснили в пресс-службе Волгоградской епархии.

При этом отмечается, что в случае отказа в возбуждении уголовного дела либо его прекращения, а равно при освобождении от уголовной ответственности на основании оправдательного приговора суда, установленный запрет может быть снят досрочно. Указ об этом за номером 34 подписан митрополитом Волгоградским и Камышинским Феодором.

Напомним, что инцидент с пьяным священником произошел ночью в Дзержинском районе Волгограда на пересечении проспекта имени Жукова и улицы Качинцев. Со слов очевидцев, водитель иномарки, будучи сильно «подшофе» оказал сопротивление полиции, осыпая сотрудников грязной бранью.

Фото и коллаж: Дзержинский районный суд, Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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