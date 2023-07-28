В МЧС заявили о ликвидации пожара в селе под Волгоградом

Происшествия 28.07.2023 16:47
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28.07.2023 16:47
Пожар в селе Давыдовка Дубовского района Волгоградской области, где сегодня горели надворные постройки, ликвидирован. Об этом, как передает V102.RU, сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.
- Вызов 12.59. Ликвидация 15.40, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Погибших и пострадавших нет. Горели 4 хозпостройки.
Причина возгорания устанавливается. В ликвидации пожара были задействованы отдельный пост пожарной части №69 села Лозное и 35-я пожарно-спасательная часть.
Ранее МЧС сообщало, что в селе Давыдовка сгорели три хозпостройки. Между тем в Telegram-каналах распространялась информация о том, что в этом населенном пункте горят 6 домовладений, а на помощь в село прибывает дополнительная техника из соседних поселков.
Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области
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