В МЧС заявили о ликвидации пожара в селе под Волгоградом









Пожар в селе Давыдовка Дубовского района Волгоградской области, где сегодня горели надворные постройки, ликвидирован. Об этом, как передает V102.RU, сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

- Вызов 12.59. Ликвидация 15.40, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Погибших и пострадавших нет. Горели 4 хозпостройки.













Причина возгорания устанавливается. В ликвидации пожара были задействованы отдельный пост пожарной части №69 села Лозное и 35-я пожарно-спасательная часть.

Ранее МЧС сообщало, что в селе Давыдовка сгорели три хозпостройки . Между тем в Telegram-каналах распространялась информация о том, что в этом населенном пункте горят 6 домовладений, а на помощь в село прибывает дополнительная техника из соседних поселков.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области



