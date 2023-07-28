В селе Давыдовка под Волгоградом горят надворные постройки

Происшествия 28.07.2023 15:31
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28.07.2023 15:31
Крупный пожар тушат в селе Давыдовка Дубовского района Волгоградской области, где сгорели уже несколько надворных построек, передает V102.RU. По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, сгорели три нежилых хозпостройки. Сообщение о возгорании в селе поступило в 12:59. С огнем борются подразделения Дубовского пожарно-спасательного гарнизона.
Между тем Telegram-канал «Дубовский базар» сообщает, что в селе полыхают шесть домовладений. На подмогу прибыла техника из соседних населенных пунктов.
Дозвониться в администрацию Давыдовского сельского поселения не получилось - ни один из телефонов не отвечает.
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