В селе Давыдовка под Волгоградом горят надворные постройки









Крупный пожар тушат в селе Давыдовка Дубовского района Волгоградской области, где сгорели уже несколько надворных построек, передает V102.RU. По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, сгорели три нежилых хозпостройки. Сообщение о возгорании в селе поступило в 12:59. С огнем борются подразделения Дубовского пожарно-спасательного гарнизона.

Между тем Telegram-канал «Дубовский базар» сообщает, что в селе полыхают шесть домовладений. На подмогу прибыла техника из соседних населенных пунктов.

Дозвониться в администрацию Давыдовского сельского поселения не получилось - ни один из телефонов не отвечает.



