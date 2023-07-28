Пьяный священник устроил массовое ДТП в Волгограде и обматерил полицию

Ночью в Дзержинском районе Волгограда на пересечении проспекта имени Жукова и улицы Качинцев разгорелись нешуточные страсти. Как сообщили V102.RU очевидцы, полиция на перекрестке задержала дебошира на иномарке, который утверждал, что он священник, и матерясь бросался на сотрудников МВД.





— Мне … [все равно], я умру. Не надо доставать из карманов. Че такое? Пошел ты … [в долгое путешествие], понял … [средство контрацепции]. Смотрите ребята! Где священники?! Где Федор, который … [падшая женщина] за себя ратует?! Федор! Посмотри, как твоего священника унижают. Ломайте меня, давайте, я не ссу. Русского священника заломили, я в ислам перехожу. Ты, … [средство контрацепции], сейчас по яйцам как … [сильно ударю], — кричал на видео мужчина.

Со слов очевидцев, буйный водитель иномарки был сильно пьян и до задержания успел задеть пару автомобилей.





Как стало известно журналистам «Высоты 102» дебоширом оказался 53-летний священник Сергей Акимочкин. По информации из открытых источников, он является заштатным клириком Волгоградской и Камышинской епархии.

До пресс-службы Волгоградской епархии журналистам информагентства дозвониться не удалось. Подробности ночного ДТП уточняются.

Видео: «ЧП Волгоград» / t.me

Фото: Храм Святого праведного Иоанна Кронштадтского