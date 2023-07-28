Страшные видеокадры последствий смертельного столкновения автомобилей «Урал» и «Киа» в Волгоградской области распространяются сегодня, 28 июля, в Telegram-каналах.
Очевидцы сняли искореженную военным грузовиком иномарку в Суровикинском районе.
Ранее сообщалось, что ДТП произошло на 122 км федеральной автодороги «Волгоград-Каменск-Шахтинский». По предварительным данным, 37-летний водитель «Урала» был пьян. Он выехал на встречную полосу и совершил столкновение с иномаркой. В результате ДТП 40-летний водитель «Киа» скончался на месте.
Видео: «Волгоград на колесах» / t.me