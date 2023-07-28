Под Волгоградом пьяный водитель выехал на встречку и убил человека

Происшествия 28.07.2023 10:21
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28.07.2023 10:21
Смертельная авария произошла в Суровикинском районе Волгоградской области, сообщает V102.RU. По информации ГУ МВД России по региону, на 122 км федеральной автодороги «Волгоград-Каменск-Шахтинский» столкнулись автомобили «Урал» и «Киа».
По предварительным данным, 37-летний водитель «Урала» был пьян. Он выехал на встречную полосу и совершил столкновение с иномаркой. В результате ДТП 40-летний водитель «Киа» скончался от полученных травм до прибытия скорой помощи.
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