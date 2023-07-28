Житель Волгоградской области на глазах у жены зарезал сына

Происшествия 28.07.2023 11:24
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28.07.2023 11:24
Семейная трагедия произошла в поселке Куйбышев Среднеахтубинского района. Как сообщила V102.RU официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, 59-летний глава семейства на глазах у жены ударил ножом в грудь 36-летнего сына. Причиной этого стал словесный конфликт, который возник между мужчинами.
Происшествие случилось вечером 27 июля в домовладении на улице Почтовая, где живет семья. Женщина вызвала скорую помощь, однако спасти пострадавшего не удалось. Он скончался на месте происшествия.
Его отца задержали. В ближайшее время состоится суд, где будет решаться вопрос о заключении подозреваемого под стражу.
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