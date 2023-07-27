Волгоградку Елену Исинбаеву исключили из ОНФ за прогулы

Заслуженного мастера спорта России, олимпийскую чемпионку по прыжкам с шестом, майора российской армии из Волгограда Елену Исинбаеву исключили из ОНФ. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ТАСС, спортсменка потеряла место в центральном штабе движения.

— Причиной послужило ее неучастие в работе Народного фронта и центрального штаба движения, — цитирует информагентство источник ТАСС.

Уточняется, что решение попрощаться с Исинбаевой приняли путем заочного голосования.

Напомним, что ранее МОК проверял Исинбаеву на причастность к вооруженным силам России, а испанские журналисты нашли волгоградку на Канарских островах. При этом майор отреклась от ВС РФ и назвала себя человеком мира. В свою очередь мэрия Волгограда требует со спортсменки долг в 30 тысяч рублей за парковку.

Фото: МО РФ