МОК проверит Елену Исинбаеву на причастность к ВС РФ

Общество 22.06.2023 12:25
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22.06.2023 12:25
Комитет по этике Международного олимпийского комитета проверит членов организации Елену Исинбаеву и Шамиля Тарпищева на их причастность к вооруженным силам РФ. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на ТАСС, процитировавшего слова директора по коммуникациям МОК Марка Адамса.
- Чтобы избежать применения различных подходов в отношении спортсменов и официальных лиц из России и членов МОК из этой страны, комиссия по этике МОК проинформировала, что два условия из рекомендаций МОК можно применить к членам организации. Первое - активная поддержка боевых действий, второе - контрактные обязательства с военными структурами. Учитываться будет только период после 24 февраля 2022 года. Сейчас проводятся все необходимые действия, которые будут рассмотрены комиссией по этике, - сказал Адамс.
Он подчеркнул, что проверка будет вестись в отношении как действующих, так и почетных членов МОК, к числу которых относятся Виталий Смирнов и четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов.
Напомним, ранее сообщалось, что олимпийские чемпионы Елена Исинбаева и Александр Попов попали под санкции Украины. Санкции коснулись практически всех членов олимпийского комитета России, куда входят Исинбаева и Попов, достигшие успехов в спорте, выступая от Волгограда. Так, Елена Исинбаева является членом международного олимпийского комитета, а Александр Попов – почетным членом МОК.
Известно, что Елена Исинбаева с 2003 года служила в Вооруженных Силах РФ по контракту на должности инструктора по легкой атлетике Центрального спортивного клуба армии в звании майора. В 2015 году в Сочи майорские погоны вручил ей нынешний министр обороны РФ Сергей Шойгу. Расторгнут ли в настоящее время этот контракт, неизвестно. Елена Исинбаева перестала появляться в публичном пространстве после 24 февраля 2022 года и, по некоторым данным, покинула Россию с семьей.
Справка. Елена Исинбаева является обладательницей 28 мировых рекордов в прыжках с шестом, двухкратной олимпийской чемпионкой, четырехкратной чемпионки мира по прыжкам с шестом в помещениях.
Александр Попов – четырехкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира по плаванию и обладатель других многочисленных рекордов и званий.
Фото Минобороны РФ
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