Сегодня, 21 июля, стало известно о том, что Елена Исинбаева, проживающая в настоящее время за границей, задолжала Волгограду без малого 30 тысяч рублей за парковку в центре города. В Telegram-каналах этот факт успели связать с недавним скандальным заявлением чемпионки, однако, как выяснило ИА «Высота 102», иск в суд мэрия направила еще 10 июля – до того, как спортсменка опубликовала пост в соцсетях.

О штрафе, выписанном Исинбаевой, сообщил сегодня Telegram-канал Baza.

– Иск к Исинбаевой поступил из-за двух парковочных мест площадью 40 квадратов. Они принадлежат самой спортсменке, но вот земля, на которой стоит парковка, находится в собственности у муниципалитета Волгограда — и владельцы мест обязаны заключать с ним договор и платить аренду. Однако Исинбаева об этом, похоже, забыла: она не подписала нужные документы и просто ничего не переводила властям с 2019 года. В итоге у нее образовался долг на 27 400 рублей, – говорится в сообщении канала. – Со временем для подачи иска чиновники явно не прогадали.

В администрации Волгограда подтвердили факт обращения в суд, предоставив в ответ на запрос свой комментарий:

– Иск подан на группу лиц, владеющих парковочными местами на территории подземной парковки в Центральном районе Волгограда, но не заключивших договор на пользование земельным участком. В соответствии с действующим законодательством, плата за пользование участком с лицами, не имеющими соответствующего договора, взыскивается через суд, – пояснили в мэрии. – Иск в суд Центрального района администрация Волгограда подала еще 10 июля 2023 года, он касается периода пользования участком за 2019-2023 годы. Ранее, в 2019 году, аналогичный иск администрация Волгограда подавала за период с 2016 по 2019 годы – тогда суд вынес решение в пользу администрации, и владельцы парковочных мест оперативно оплатили взысканную сумму.

Напомним, комментируя публикацию испанского издания El Digital Sur, Елена Исинбаева накануне назвала себя «человеком мира» и сообщила, что ее воинское звание не стоит воспринимать всерьез, так как оно является «номинальным». Волгоградка заявила, что единственное ее призвание – это спорт.

Фото: Елена Исинбаева / VK.com