Елена Исинбаева отреклась от службы в российской армии





Сегодня олимпийская чемпионка Елена Исинбаева высказалась по поводу ситуации, связанной с ее службой в российской армией и перспективами работы в МОК. Как сообщает V102.RU, заявление спортсменки опубликовано на ее странице в социальной сети VK. Сегодня олимпийская чемпионка Елена Исинбаева высказалась по поводу ситуации, связанной с ее службой в российской армией и перспективами работы в МОК. Как сообщает V102.RU, заявление спортсменки опубликовано на ее странице в социальной сети VK.

Ранее, напомним, сообщалось, что МОК начал расследование о связи Елены Исинбаевой с российской армией и поставил вопрос о дальнейшей работе олимпийской чемпионки в организации в случае подтверждения этой связи. При этом в 2015 году Елене Исинбаевой было присвоено звание майора, а погоны ей вручал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Ранее, напомним, сообщалось, что МОК начал расследование о связи Елены Исинбаевой с российской армией и поставил вопрос о дальнейшей работе олимпийской чемпионки в организации в случае подтверждения этой связи. При этом в 2015 году Елене Исинбаевой было присвоено звание майора, а погоны ей вручал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Елена Исинбаева пропала из публичного пространства после начала СВО. По некоторым данным, она покинула Россию в феврале прошлого года и сначала обосновалась в Монако. Однако недавно ее заметили на Канарских островах.

Елена Исинбаева пропала из публичного пространства после начала СВО. По некоторым данным, она покинула Россию в феврале прошлого года и сначала обосновалась в Монако. Однако недавно ее заметили на Канарских островах.

Фото Елены Исинбаевой VK.com



Елена Исинбаева перечислила все вехи своей спортивной карьеры, начиная с 5 лет, и напомнила о всех своих заслугах и победах. А также объяснила свою связь с ВС РФ.- В России, как и в любой другой стране в Европе, каждый спортсмен принадлежит к тому или иному спортивному клубу. До 2018 года я выступала за ЦСКА и была удостоена высоких наград и званий, за выдающиеся спортивные достижения. Те звания, о которых сегодня говорят, носят номинальный характер, так как я не состою и никогда не состояла на службе в Вооруженных силах РФ. Так же как никогда не была депутатом госдумы или членом какой-либо партии.Моё призвание – СПОРТ, - написала Елена.- С 2016 года я являюсь членом Международного Олимпийского Комитета, где активно работаю со своими коллегами, выдающимися спортсменами со всего мира, на благо развития спорта и Олимпийского движения. Была временная пауза в работе, МОК понадобилось время во всем разобраться. Сегодня я с радостью могу сообщить, что уже в сентябре 2023 возобновляю свою международную деятельность в МОК, так как в отношении меня у МОК нет никаких сомнений и не под какие статьи и санкции я не попадаю, - продолжила олимпийская чемпионка.Также спортсменка заявила, что она является «человеком мира».- Живу там, где работаю, ем то, что люблю, общаюсь с теми, кого ценю и уважаю. Я всегда верила и буду верить в лучшие стороны каждого человека, даже тех людей, которые «готовы бросить камень в меня сегодня» лишь потому, что кто-то что-то где-то сказал, написал или распространил фото 10-летней давности, не имеющие никакой связи с настоящей реальностью. Запомните: зависть - разрушающее чувство. Проверяйте информацию, анализируйте её, не давайте себя обмануть и сбить с пути достижения собственных целей. Цените себя и своё время, не тратьте его понапрасну… У вас ещё есть шанс, чего-то достичь в этой жизни, - заключила Елена Исинбаева.