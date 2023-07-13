Общество 13.07.2023 15:54
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13.07.2023 15:54
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева теперь живет на Канарских островах. Об этом, как передает V102.RU, сообщает испанское издание El Digital Sur, которому удалось сфотографировать российскую спортсменку на Тенерифе.
Испанское СМИ утверждает, что майор ВС РФ Исинбаева проживает в роскошном комплексе на юге острова и «ведет очень сдержанный образ жизни». Иностранные журналисты отмечают, что до настоящего времени место нахождения спортсменки, которая по-прежнему представляет Россию в Международном олимпийском комитете, было неизвестно широкой публике.
Между тем, в Госдуме РФ предположили, что Елена Исинбаева не меняла места жительства, а просто находится в Испании на отдыхе.
Ранее, напомним, сообщалось, что комитет по этике Международного олимпийского комитета намерен проверить членов организации Елену Исинбаеву и Шамиля Тарпищева на их причастность к вооруженным силам РФ.
Известно, что Елена Исинбаева с 2003 года служила в Вооруженных Силах РФ по контракту на должности инструктора по легкой атлетике Центрального спортивного клуба армии в звании майора. В 2015 году в Сочи майорские погоны вручил ей нынешний министр обороны РФ Сергей Шойгу. Расторгнут ли в настоящее время этот контракт, неизвестно. Елена Исинбаева перестала появляться в публичном пространстве после 24 февраля 2022 года и, по некоторым данным, покинула Россию с семьей.
Фото: Минобороны РФ
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