Судимого армянина арестовали за стрельбу из спорткара в Волгограде

В Центральном районе Волгограда ночью 27 июля из окна спортивного автомобиля Chevrolet Camaro пассажир произвел несколько выстрелов. Как сообщает V102.RU, после небольшой погони полицейские остановили машину у здания ВолгГТУ.





— Сотрудники мотовзвода несли службу в Центральном районе, где около 00.45 на пересечении улицы Комсомольской и проспекта имени В. И. Ленина инспекторы заметили, как из окна проезжающего Chevrolet Camaro пассажир произвел несколько выстрелов в воздух из пистолета, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — После непродолжительного преследования иномарку остановили возле дома № 28 по проспекту имени В. И. Ленина.

Выяснилось, что за рулем спорткара находилась 28-летняя женщина. На пассажирском сиденье оказался мужчина без документов. Его доставили в отдел полиции для разбирательства.

— Нарушителем оказался 31-летний волгоградец. У мужчины изъяли травматический пистолет, принадлежащий ему на законных основаниях, — добавили в областном главке МВД. — В отношении задержанного составлены административные материалы за мелкое хулиганство и стрельбу в не отведенных для этого местах.

Судом нарушителю назначено трое суток ареста и штраф 40 тысяч рублей с конфискацией оружия на полтора года.

Как удалось выяснить журналистам «Высоты 102», пассажиром спорткара был некий Гор Микаелян. Ранее 31-летний мужчина привлекался к уголовной ответственности за мошенничество. Рецидивист стрелял из самозарядного пистолета ТТК ДФ, который внешне похож на знаменитый ТТ.

По данным СПАРК-Интерфакс, Гор Микаелян раньше занимался бизнесом в Волгограде и был оформлен как ИП. Согласно ОКВЭД, торговал продуктами, табаком, занимался строительством и был занят в сфере общепита. Некогда числился генеральным директором компании ООО «Манушак», действовавшей в Крыму.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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