Происшествия 03.06.2023 12:12
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03.06.2023 12:12
Выстрелы прозвучали минувшей ночью в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщает V102.RU, местные жители активно обсуждают случившееся в пабликах. По словам очевидцев, около часу ночи прозвучало около трех выстрелов, а потом стала кричать женщина, что кому-то прострелили голову и звать на помощь. На место происшествия подъехали автомобили скорой помощи и полиция.
По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, 2 июня в 22:52 в дежурную часть полиции поступило сообщение, что в кафе «Блэк-Лион», расположенном по улице Вучетича, неизвестный открыл стрельбу предположительно из травматического пистолета.
В больницу №15 с ранениями различных частей тела доставлены трое жителей Светлоярского района Волгоградской области. Это мужчины 2005, 1999 и 1979 годов рождения.
- Лица, причастные к совершению данного преступления, разыскиваются, - сообщили в главке.
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