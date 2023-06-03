



Выстрелы прозвучали минувшей ночью в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщает V102.RU, местные жители активно обсуждают случившееся в пабликах. По словам очевидцев, около часу ночи прозвучало около трех выстрелов, а потом стала кричать женщина, что кому-то прострелили голову и звать на помощь. На место происшествия подъехали автомобили скорой помощи и полиция.

По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, 2 июня в 22:52 в дежурную часть полиции поступило сообщение, что в кафе «Блэк-Лион», расположенном по улице Вучетича, неизвестный открыл стрельбу предположительно из травматического пистолета.

В больницу №15 с ранениями различных частей тела доставлены трое жителей Светлоярского района Волгоградской области. Это мужчины 2005, 1999 и 1979 годов рождения.

- Лица, причастные к совершению данного преступления, разыскиваются, - сообщили в главке.



