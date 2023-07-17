Происшествия

В Волжском ищут напугавшего прохожих стрелка

Происшествия 17.07.2023 21:31
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17.07.2023 21:31


Полиция проводит проверку по факту инцидента в Волжском, произошедшим сегодня, 17 июля. Как рассказали V102.RU очевидцы, из дома №129 по проспекту Ленина раздалась стрельба. Жители даже утверждали, что в результате стрельбы пострадала девушка.
В ГУ МВД по Волгоградской области пояснили, что  из жилого дома неизвестный произвел один выстрел, возможно, из пневматики.
- Никто за медицинской помощью не обращался. Проводится проверка, стрелок устанавливается, - пояснили в ведомстве.


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