В Волжском ищут напугавшего прохожих стрелка

- Никто за медицинской помощью не обращался. Проводится проверка, стрелок устанавливается, - пояснили в ведомстве.
Происшествия 17.07.2023 21:31
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17.07.2023 21:31
- Никто за медицинской помощью не обращался. Проводится проверка, стрелок устанавливается, - пояснили в ведомстве.
Полиция проводит проверку по факту инцидента в Волжском, произошедшим сегодня, 17 июля. Как рассказали V102.RU очевидцы, из дома №129 по проспекту Ленина раздалась стрельба. Жители даже утверждали, что в результате стрельбы пострадала девушка.В ГУ МВД по Волгоградской области пояснили, что из жилого дома неизвестный произвел один выстрел, возможно, из пневматики.
- Никто за медицинской помощью не обращался. Проводится проверка, стрелок устанавливается, - пояснили в ведомстве.
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