ГУ МЧС: погибших в результате крупного пожара под Волгоградом нет

В Городищенском районе Волгоградской области борются с крупным ландшафтным пожаром, угрожающим Калачевскому лесничеству. В ГУ МЧС России по региону сообщили, что в результате пожара никто из людей не пострадал.

– В 16:50 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Городищенском районе Волгоградской области. Горит сухая растительность, – предоставили информацию в пресс-службе управления в ответ на запрос ИА «Высота 102». – На месте работает группировка сил и средств ГУ МЧС России по Волгоградской области. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Со ссылкой на экстренные службы региона информагентство сообщало ранее, что огнем уже затронуты насаждения сосняка и несколько гектаров смешанного леса.