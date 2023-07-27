В курьезном ДТП волгоградка разбила лицо об асфальт: видео

В Краснооктябрьском районе Волгограда накануне в 13.35 произошло курьезное на первый взгляд ДТП с участием легковушки и пешехода. Как сообщает V102.RU, женщина в розовой кофточке почти успела перейти дорогу, как ее буквально подсадила на капот легковушка, откуда пострадавшая упала лицом вниз на асфальт.





— По предварительным данным, 35-летний водитель за рулем автомобиля BYD при повороте на улицу Маршала Еременко напротив дома № 36 по улице Германа Титова наехал на 68-летнюю женщину, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, — пояснили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как уточнили в полицейском главке, пострадавшую в аварии доставили в больницу.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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